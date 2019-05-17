شكرا لقرائتكم ألمانيا بعد النمسا تدرس حظر الحجاب في المدارس الابتدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين، فيينا – أ ف ب، رويترز - | منذ 7 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 16:27

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تدرس فرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب. يأتي ذلك بعد إقرار البرلمان في النمسا مشروع قانون يفرض حظراً مشابهاً، تعتزم منظمة تمثّل المسلمين الطعن به أمام المحكمة الدستورية.



وقالت المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانب أنيت ويدمان موز: «من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيّدون هذا الرأي».

لكن النائب الألماني المحافظ المتخصّص بشؤون الأسرة ماركوس فاينبرغ، اعتبر أن «الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعرقل أيضاً الفتيات اللواتي قرّرن من تلقاء أنفسهنّ ارتداء الحجاب، بوصفه رمزاً لديانتهنّ». وذكّر بـ «الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء معتقده الديني بحرية».

في السياق ذاته، أعلنت منظمة تمثل المسلمين في النمسا أنها ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء حظر الحجاب في المدارس الابتدائية. ووَرَدَ في بيان أصدرته المنظمة المعترف بها من الحكومة: «حظر ارتداء الحجاب في تلك المدارس لن يؤدي سوى إلى التفرقة والتمييز في حق الفتيات المسلمات. سنطرح هذا القانون التمييزي على المحكمة الدستورية».