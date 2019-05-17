دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة Ookla تكشف عن أول خريطة لتعقب تطور تقنيات الجيل الخامس حول العالم

بدأ الناس حول العالم بالتساؤل أكثر حول مدى تطور تقنيات الجيل الخامس 5G وخصوصًا بعد إطلاق الهواتف الذكية التي تعمل بهذه التقنية ومنافسة الشركات لبعضها على الأولوية، وبما أن بلدانًا مثل كوريا الجنوبية طبقتها بشكل كبير بجانب بعض الدول الأخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية، يسعى البعض لمعرفة موعد وإمكانية وصول التقنية لبلده.

لذلك، قامت شركة Ookla والتي تقف خلف موقع Speedtest المختص بقياس سرعات الاتصال حول العالم بإطلاق خريطة مختصة بتعقب تطور وانتشار تقنية الجيل الخامس حول العالم، بما يشمل الدول العربية.

وتقوم الخريطة بإظهار أرقامًا حول عدد نقاط تطوير الجيل الخامس في المناطق التي يتم العمل بها في الوقت الحالي، وعند النقر على أي رقم تظهر المناطق الفرعية التي يتم فيها تطوير التقنية مع توضيح فيما إذا كانت التقنية مفتوحة للاستخدام التجاري أو للتجربة.

وبالطبع، فإن منطقة الخليج العربي كانت حاضرة بقوة في توفير التقنية بأسرع وقت وخاصة في السعودية، الإمارات، وقطر، وفي أكثر من 6 نقاط مختلفة في الخبر، أبو ظبي، والدوحة. وهذه النقاط تتواجد بين 303 نقطة حول العالم تم التعرف عليها وإضافتها إلى خريطة Ookla لتعقب تقنيات الجيل الخامس؛ والتي يمكن مشاهدتها من هنا.

التدوينة شركة Ookla تكشف عن أول خريطة لتعقب تطور تقنيات الجيل الخامس حول العالم ظهرت أولاً على عالم التقنية.