شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يجتمع مع عدد من النواب لتشكيل تحالف جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر برلماني عراقى، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى اجتمع مع 38 نائبا من أجل التباحث بشأن تشكيل تحالف جديد. وقال المصدر، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن اجتماعا يضم 38 نائبا من نواب المناطق المحررة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عُقِد الآن للتباحث بتشكيل التحالف الجديد. Advertisements وكشف مصدر سياسي، في وقت سابق، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بصدد تشكيل تحالف جديد يضم أكثر من 30 نائبا، فيما أشار إلى أن هدف التحالف الأول هو العراق.

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