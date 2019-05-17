شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يؤكد حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون ، حرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية - البرازيلية فى كافة المجالات، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها ممتازة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى ، مساء اليوم ، نائب رئيس الجمهورية الفيدرالية البرازيلية الجنرال أنطونيو هاملتون مارتنس موراو، فى قصر بعبدا الرئاسي.

وقال عون:"إن ما يجمعنا هو الرابط الإنسانى الذى يبقى أمتن وأعمق من أى رابط آخر، لاسيما مع وجود نحو 8 ملايين برازيلى يتحدرون من أصل لبناني".. معربا عن شكره وتقديره للبرازيل على مشاركتها فى القوة البحرية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) والمساعدات التى قدمتها إلى القوات المسلحة اللبنانية، خاصة فى مجال التدريب.

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ولفت إلى أن لبنان وقع مذكرة التفاهم للانضمام إلى منطقة تجارة حرة مع دول جنوبى أمريكا اللاتينية (المركوسور) لتعزيز التعاون بين الدول المنضمة إلى هذه السوق.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس البرازيلى عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتينة التى تجمع بلاده ولبنان، خاصة وأن البرازيل تحتفل بمرور 75 سنة على اعترافها باستقلال لبنان.

وشدد على أن بلاده تدعم انضمام لبنان إلى (المركوسور) وانها ستعمل على إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بها تعزيزا للشراكة بين البلدين، فضلا عن تشجيعها المبادرة الرئاسية اللبنانية بإنشاء أكاديمية التلاقى والحوار الإنساني، باعتبار أن ذلك الأمر "يؤمّن التلاقى والمحبة بين الشعوب ويبعدها عن الكراهية والحقد."