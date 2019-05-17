شكرا لقرائتكم خبر عن دليل جديد على دعم تركيا للإرهاب.. زعيم جبهة النصرة يدعو أنقرة لقتال جيش سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى دليل قاطع جديد على دعم تركيا للمنظمات الإرهابية والمتطرفة فى سوريا، دعا قائد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) التى تشكل ذراع القاعدة فى سوريا، أبو محمد الجولانى، الفصائل السورية الموالية لأنقرة لفتح جبهات قتال ضد قوات الحكومة السورية.

وقال الجولانى، فى لقاء جمعه بإعلاميين ونشرته الهيئة على تطبيق "تلجرام"، "بعض الفصائل الموجودة في درع الفرات والمنطقة هناك، بإمكانهم أن يخففوا علينا ويفتحوا عملاً على حلب مثلاً".

وأضاف "لديهم محاور مع النظام، وتشتيت العدو وفتح أكثر من محور يصب فى صالحنا"، حسب تعبيره.

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وتسيطر الفصائل الموالية لأنقرة والمعروفة بـ"درع الفرات" على منطقة فى ريف حلب الشمالى تمتد من جرابلس فى الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين فى الريف الشمالى الغربي.

ويضم تحالف "درع الفرات" فصائل مثل "الجبهة الشامية" و"فيلق الشام"، ومنها من قاتل ضد الحكومة السورية، لكن فى الآونة الأخيرة تركز نشاطها ضد المقاتلين الأكراد بدعم مباشر من القوات التركية التي تنتشر اليوم إلى جانبها فى شمال حلب.

وتسيطر "جبهة النصرة"، المدرجة على لوائح الإرهاب، مع فصائل متطرفة ومقاتلة أقل نفوذاً على إدلب وأرياف حلب الغربى وحماة الشمالى واللاذقية الشمالى الشرقى.

ويتعرض ريف إدلب الجنوبى مع ريف حماة الشمالى لقصف جوى سورى وروسى كثيف منذ نهاية أبريل، رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي-تركى تم التوصل إليه فى سوتشى العام الماضى ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.