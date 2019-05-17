شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السورية تتصدى لأجساما مضيئة قادمة من إسرائيل وتسقط عددا منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من إسرائيل، اليوم الجمعة، ، وتمكنت من إسقاط عدد منها.
وقال سكان فى العاصمة دمشق إنهم سمعوا دوى عدة انفجارات قبل فترة وجيزة من الموجز الإخبارى الذى أذاع نبأ الواقعة.
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