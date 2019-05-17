اليمن .. عبد الملك الحوثي يعلق على مقتل مدنيين في غارات للتحالف

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القاهرة —سبوتنيك. ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، قال الحوثي: "أسوأ رصيد إجرامي في العالم اليوم هو لتحالف العدوان وعلى رأسهم السعودية والإمارات ومن يقف خلفهم".
وتابع: "نأمل أن يكون الأثر في نفوس الناس إزاء هذه الجرائم هو التحرك لرفد الجبهات بالرجال والمال".
وكان ستة مدنيين قتلوا، يوم أمس الخميس، وأصيب 71 آخرين بغارة لطيران التحالف، على حي سكني في العاصمة صنعاء.
أدانت الحكومة اليمنية الشرعية، مقتل 6 مدنيين يمنيين بغارة لطيران التحالف استهدفت العاصمة صنعاء وسط اليمن.
قال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر، في تغريدتين على "تويتر": "أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على أحد المنازل بصنعاء، وأدعو اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا"
وأضاف: "إن أي عمليات عسكرية لا بد أن تتقيد بمبادئ الحرب والتي تبدأ بمبدأ التمييز مرورا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية".
واعتبر "تعريض المدنيين للخطر بوضع منشآت عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في سعوان قبل أشهر، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
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