الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام مجهولة غرب دمشق

ذكر مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية جنوب غرب دمشق. © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة قبل قليل أن انفجارات هزت المحافظة نتيجة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في سماء الجولان. وأكد مصدر عسكري بالقنيطرة أنه تم إطلاق 4 صواريخ أرض جو من مرابض الدفاع الجوي السوري بريف دمشق وتصدت لأهداف معادية فوق القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع الجولان المحتل. وأشار المصدر العسكري أنه تم التصدي لـ 6 أهداف معادية وتم إسقاط عدد منها. Advertisements وأفاد المصدر أن: "الأهداف المعادية عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية السورية بالتصدي لها". ولفت مصدر عسكري سوري رفيع لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي "إس 300" للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية". وأضاف المصدر: "الدفاعات الجوية السورية التقليدية تكفلت بالتصدي للعدوان وإسقاط الصواريخ المعادية".

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