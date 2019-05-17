النظام السوري: التصدي لـ"أجسام مضيئة" بسماء دمشق

دمشق/ الخليج 365 أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الجمعة، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لـ"أجسام مضيئة" قادمة من جهة إسرائيل. وبث التلفزيون التابع للنظام، صورا لأجسام مضيئة في سماء العاصمة دمشق. ولم توضح وسائل إعلام النظام بعد، طبيعة تلك الأجسام والنقاط التي استهدفتها. وسبق أن استهدفت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مواقع عسكرية للنظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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