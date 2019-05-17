وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره القطري

أنقرة / سراب أوزر/ الخليج 365
التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، بالعاصمة أنقرة.
وذكر مراسل الخليج 365، أن وزير الدفاع أكار استقبل نظيره القطري في مقر وزارة الدفاع في أنقرة.
وعقب توقيع المسؤول القطري في دفتر الزوار في الوزارة، توجه مع أكار للاجتماع الثنائي، حيث ناقشوا سبل التعاون الدفاعي بين البلدين وقضايا الأمن الإقليمي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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