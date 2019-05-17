نفوق 33 رأس أغنام إثر #صاعقة_رعدية في #عفيف

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صحيفة الخليج الالكترونية
تسبّبت صاعقة رعدية، عصر اليوم، في نفوق 33 رأسًا من الأغنام بمنطقة الدهم 50 كلم غرب محافظة عفيف.
وشهدت مناطق متفرّقة من محافظة عفيف، اليوم، هطول أمطار متفرّقة شملت قرى ومراكز شمال وغرب المحافظة، مصحوبة بزوابع رعدية، كذلك أمطار خفيفة على مركز المدينة وجنوبها، مع انخفاض محسوس في درجة الحرارة.
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