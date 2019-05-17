الشريف” يهاجم حماس ويدعو للتطبيع مع إسرائيل: صالحهم الرسول وتعايش معهم

صحيفة الخليج الإلكترونية

دعا الصحفي والكاتب السعودي، عبدالله الشريف، إلى التطبيع مع إسرائيل قائلا اليهود واقع وخلافنا معهم في جزئية الارض.

وأكد الشريف، على تصريحاته خلال حوار أجراه مع “صحيفة الخليج الإلكترونية” قائلاً: “ألم يصالحهم رسول الله “صل الله عليه وسلم” ويتعايش معهم ؟ إذا ما المانع أن نفعل ذلك أن كان ذلك لايؤذي اشقاؤنا العرب .. نحن اليوم في عالم مفتوح وليس من مصلحة الجميع هذا البعد ..اليهود موجودين منذ آلالاف السنين وهم جزء من الديانات السماوية التي انزلت إلى الأرض.. نحن فقط نختلف معهم في جزئية اغتصاب ارض عربية لكنهم في الواقع هم تجار العالم “.

وأضاف الشريف: “إسرائيل خرجت من رحم اليهودية التي نؤمن بها كرسالة سماوية ومن المستحسن أن نتحاور معهم بشأن الحقوق المغتصبة ولم يعد في هذه المرحلة للقتال جدوى.. انظر ماذا يحدث بين قيادة حماس وما ترتكبه من حماقات بحق أهلنا في غزة . هي تطلق صاروخ أو حتى عشرة صواريخ بدائية وتتلقى القصف اليومي على شعب أعزل ثم يتباكون على ماحل بهم وهم من يرمي بنفسه للتهلكة.

وفي حواره مع الصحيفة قال:” الحكمة تقول ان لا أوجه عدوا يملك الصواريخ وبيدي سيفا.. اتكلم عن حكمة وليس ضعف أو خوف.. من الأجدر لنا أن نوقف مهازل بعض القيادات الفلسطينة التي تقتل أهلنا العُزل بحماقة لم نرى لها مثيل.. أنا مع السلام ومع الصداقة ومع الانفتاح على كل العالم متسلحا بديني وعقيدتي وليس بجلباب لايسعني”.