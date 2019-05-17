بريطانيا تحذّر رعاياها من التوجّه لـ #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

حذَّرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها حاملي الجنسية الإيرانية من التوجّه إلى إيران.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أصدرت تحذيرًا مماثلًا، أمس الأول الأربعاء، لرعاياها الذين يحملون الجنسية المزدوجة البريطانية- الإيرانية من السفر غير الضروري لإيران.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية- في بيان لها- إن «وزير خارجيتها اتخذ قرارًا بتقديم المشورة ضد جميع الرحلات غير الضرورية لمواطني المملكة المتحدة، الذين يحملون جنسية إيرانية أيضًا»، مضيفًا أنهم «قد يواجهون مخاطر في حال سفرهم إيران»، كما حدث مع عدد من الأشخاص سابقًا.

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وأشار البيان إلى أن الحكومة الإيرانية «لا تعترف بالجنسية المزدوجة، مما سيحد من كمية الدعم الذي يمكن للمملكة المتحدة تقديمه؛ في حال احتجز أي من مواطنيها الذين يحملون جنسية إيرانية أيضًا».

وحول قضايا الاحتجاز السابقة، فقد سجنت المواطنة البريطانية الإيرانية، نازنين زاغري راتكليف، في طهران عام 2016، بتهمة التجسس، رغم نفيها التهم الموجهة ضدها بشدة.

يذكر أن القضية قد أشعلت مشاحنة دبلوماسية بين البلدين، إذ وصف وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، عملية الاعتقال بـ«الظلم الجسيم».