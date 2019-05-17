تحذيرات لـ #الأمن_العام من التعامل في #العملات_الرقمية

صحيفة الخليج الالكترونية حذّر الأمن العام من الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية؛ لما يرتبط بذلك من مخاطر سوقية مرتبطة بقيمة هذه العملات. والمعروف أن العملات الرقمية هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية).

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