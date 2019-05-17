قائمة “نارية” لـ #البرازيل استعدادا لاقتناص #كوبا_مريكا

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن قائمة المنتخب الوطني، التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا، والتي ستستضيفها البلاد، في شهري يونيو ويوليو القادمين.

وتتواجد البرازيل – مستضيفة البطولة -، في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

وضمت قائمة منتخب البرازيل، 23 لاعبًا، يتقدمهم النجم الكبير نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى لاعب برشلونة فيليب كوتينيو، والذي لم يظهر بمستواه المعهود، في الموسم الحالي.

وفيما يلي قائمة منتخب البرازيل لكوبا أمريكا..

* حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) – إيديرسون (مانشستر سيتي) – كاسيو (كورينثيانز).

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* قلب دفاع: تياجو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان) – ميراندا (إنتر ميلان) – إيدير ميليتاو (بورتو).

* ظهير دفاع: داني ألفيس (باريس سان جيرمان) – فاجنر (كورينثيانز) – أليكس ساندرو (يوفنتوس) – فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد).

* خط الارتكاز: كاسيميرو (ريال مدريد) – أرثور ميلو (برشلونة) – فيرناندينيو (مانشستر سيتي) – آلان (نابولي).

* وسط الهجوم: لوكاس باكويتا (ميلان) – فيليب كوتينيو (برشلونة) – نيمار (باريس سان جيرمان) – إيفيرتون (جريميو).

* قلب الهجوم: ريتشارليسون (إيفرتون) – روبيرتو فيرمينو (ليفربول) – جابريل خيسوس (مانشستر سيتي).