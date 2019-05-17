- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
يستعد أرسنال لخوض نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو أمام غريمه تشيلسي من دون نجمه الأرميني هنريك مخيتريان لأسباب أمينة.
المباراة ستقام على ستاد باكو في أذربيجان، وهي الدولة التي تتصارع سياسياً مع أرمينيا بلد مخيتاريان.
وتحدث الجانرز مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الذي أكدوا أنهم لا يضمنوا سلامة اللاعب في حالة سفره للنهائي المرتقب.
ومن المنتظر أن يؤدي هذا الموقف لتغيير ضمني في تفكير اليويفا فيما يتعلق باختيار المدن المستضيفة للنهائيات الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر #أرسنال يخوض نهائي #الدوري_الأوروبي بدون نجمه لأسباب أمنية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.