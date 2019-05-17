أرسنال يخوض نهائي #الدوري_الأوروبي بدون نجمه لأسباب أمنية !

يستعد أرسنال لخوض نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو أمام غريمه تشيلسي من دون نجمه الأرميني هنريك مخيتريان لأسباب أمينة.

المباراة ستقام على ستاد باكو في أذربيجان، وهي الدولة التي تتصارع سياسياً مع أرمينيا بلد مخيتاريان.

وتحدث الجانرز مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الذي أكدوا أنهم لا يضمنوا سلامة اللاعب في حالة سفره للنهائي المرتقب.

ومن المنتظر أن يؤدي هذا الموقف لتغيير ضمني في تفكير اليويفا فيما يتعلق باختيار المدن المستضيفة للنهائيات الأوروبية.