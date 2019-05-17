المملكة: توفير إمدادات #الهند الإضافية من #النفط لمدة 6 أشهر

صحيفة الخليج الالكترونية

وافقت المملكة على توفير إمدادات النفط الإضافية لمؤسسة النفط الهندية لمدة 6 أشهر اعتباراً من يوليو المقبل.

يأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى تعويض الإمدادات الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

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وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر من العام الماضي، لكنها منحت ثماني دُول بينها الهند إعفاءات لمدة ستة أشهر، وهو ما سمح لتلك الدول باستيراد بعض النفط الإيراني.

وكانت الهند تشتري حوالي 300 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني بموجب الإعفاء الأمريكي، لكن واشنطن أنهت الإعفاءات الشهر الماضي، وقالت: إن على المشترين أن يوقفوا مشترياتهم من النفط الإيراني وإلا واجهوا عقوبات.