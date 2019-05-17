قوات_الاحتلال تقمع مسيرة #نعلين وتصيب عددا من المشاركين

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الخليج - واس
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق واشتعال حرائق في حقول الزيتون في القرية.
وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة، في تصريح له بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى وصولهم الى الجدار العنصري المقام على اراضي القرية مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين بالاختناق وعولجوا ميدانيا.
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