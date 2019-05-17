واشنطن: الكشف عن صواريخ على متن سفن تجارية إيرانية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف مسؤول أمريكي، أن بلاده تملك عددًا من الصور لسفن تجارية إيرانية تبحر في الخليج، وذلك بحسب ما نقلت عنه شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن المسؤول الأمريكي، الذي وصفته بأنه مطلع على الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، أوضح أن الصور التي تمتلكها بلاده تكشف ما يعتقد أنه صواريخ وكميات من الذخيرة.

وتابع المسؤول أن فرقاطات إيرانية تم تعديلها وأخليت مساحات فيها، وأنه رصدت تحركات عدد من هذه الفرقاطات تدخل وتغادر الموانئ الإيرانية، خلال الأيام القليلة الماضية، دون توضيح سبب إخلاء المساحات على هذه القطع البحرية.

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​كما أوضح المسؤول أنه لا يوجد دليل على أن تحركات القطع البحرية الإيرانية هذه روتينية في المنطقة، وأنها لا تعكس نمطًا معروفًا لإيصال صواريخ إلى الجماعات التي تدعمها في اليمن خارج الخليج.

ونقلت “سي إن إن” عن مصدرين القول: إن هناك مخاوف متزايدة من تطوير إيران لقدراتها في مجال طائرات الاستطلاع بدون طيار، التي قد تكشف مواقع القوات الأمريكية وتعزز معلوماتهم الاستخباراتية.

وذكرت الشبكة أنها لم تطلع على هذه التقارير الاستخباراتية التي دفعت بأمريكا لهذا الاستنتاج، لم تقدم الحكومة الأمريكية أي دليل على أن سفنا إيرانية تحمل على متنها صواريخ مخفية وكميات من الذخيرة.