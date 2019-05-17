الغذاء_العالمي يدعو إلى فتح ممر آمن لوصول الغذاء إلى #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

دعا برنامج الغذاء العالمي، إلى حرية الوصول دون قيود إلى جميع أنحاء اليمن، وذلك لتوفير الغذاء لنحو 12 مليون شخص.

كما دعا إلى تسهيل عمل البرنامج الذي نجح حتى الآن في تفادي وقوع مجاعة في اليمن.

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وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل؛ في تصريح له، أن الفريق التقني التابع للبرنامج والموجود في مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، أحرز تقدماً في إصلاح الصوامع ومعدات طحن الحبوب، وأن الفريق سيبدأ في تبخير القمح المخزون هناك خلال الأيام القليلة القادمة، ونقله إلى الأشخاص الذين في أمسّ الحاجة إليه.

وأضاف، أن المخازن تحتوي على 51 مليون طن من القمح قد تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، داعياً إلى فتح ممرات آمنة ومستمرة إلى مطاحن البحر الأحمر القريبة من خط المواجهة المضطرب، من أجل إكمال هذه العملية بكفاءة.