شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تعلن أسماء الشركات المؤهلة لمشروع «الخدمات الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الجمعة)، عن نتائج التقييم لطلبات التأهيل المسبق لتقديم الخدمات الطبية في الوزارة. وكشفت الوزارة عن تأهيل 5 شركات لمشروع إنشاء جهات جديدة لتقديم الخدمات الطبية. وأوضحت أن الشركات الخمس المؤهلة هي: PWC، وAT Kearney، وArthur D Little، ووتر لأعمال التجارة، وBCG.

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