وفاة الشاعر العراقي فوزي كريم

جدة - عمرو شويل نعى عدد من الشعراء والإعلاميين العرب، اليوم، الشاعر العراقي البريطاني، فوزي كريم، دون ذكر سبب الوفاة.

وفوزي كريم المولود في بغداد عام 1945، شاعر وناقد ورسام وكاتب موسيقي عراقي، يحمل جنسية بريطانيا التي يقيم فيها.

وكتب الشاعر أحمو الحسن الأحمدي على صفحته عبر “فيسبوك”: “إلى رحمة الله.. الشاعر فوزي كريم”، فيما غرد الشاعر والناقد السعودي محمد العباس قائلًا: “وداعًا فوزي كريم”.

بدوره، قال الكاتب والإعلامي المغربي ياسين عدنان، عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”وداعًا فوزي كريم.. وداعًا أيها الشاعر. كم كنتَ وحدك“.

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وكتب الشاعر والمخرج والناشر الفلسطيني، خالد سليمان الناصري، على صفحته عبر ”فيسبوك“: ”انتهت أشياء صاحب حيث تبدأ الأشياء، وداعًا فوزي كريم وداعًا يا حبيب القلب“.

إلى ذلك، كتب المدون العراقي رياض العلي: ”علانا المشيب، ولم تعد الريح ترعى ضفائرنا وأفراسنا سمنت، ومراقد من مات صارت مزارًا… وداعًا فوزي كريم“.

وقال الشاعر العراقي جبار لعيبي: ”وداعًا الشاعر العراقي فوزي كريم، إنني أقسمُ بالخبزِ، الذي يحملُ موتي وبأيامي، التي تخطو مع الريحِ سراعًا: إنّ في دمعةِ عينيكَ بشائر وأغاني، آه يا صوتَ بلادي“.