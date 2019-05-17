إحصائية أممية جديدة لعدد النازحين جراء معارك طرابلس الليبية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أعداد النازحين جراء القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، والمناطق المحيطة بها، بلغ أكثر من 75 ألف شخص.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بنيويورك.

وقال دوجريك، إنه تم التحقق من الخسائر البشرية الإضافية، في أعقاب الضربات الجوية على قصر بن غشير (جنوب طرابلس)، الثلاثاء الماضي، حيث تم توثيق مقتل 29 ضحية كلهم مدنيين.

وأضاف: "بما أن هذه الأرقام لا تشمل سوى الحالات التي يمكن التحقق منها بشكل فردي على أنها خسائر مدنية، فيجب اعتبارها حدا أدنى".

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وتابع: "اعتبارًا من اليوم، تجاوز عدد الأشخاص النازحين بسبب الاشتباكات في طرابلس والمناطق المحيطة 75 ألف شخص، مع نزوح 10 آلاف شخص خلال الأسبوع الماضي وحده".

وأشار المتحدث الأممي إلى أن "الشركاء الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدة حيثما يسمح الوصول"، وأوضح أن "أكثر من 34 ألف شخص تلقوا المساعدة حتى الآن، ومع ذلك فإن الوصول والتمويل غير الكافيين يعوقان عمليات الاستجابة التي نقوم بها".

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتشهد ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًّا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.