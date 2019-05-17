فلكيون يكشفون عن أول أيام عيد الفطر

أكد عدد من الفلكيين ان يوم عيد الفطر سيكون الأربعاء، وبهذا تكون عطلة عيد الفطر فقط 3 أيام.

وذكر عدداً من الفلكيين من 12 دولة عربية بيانا بشأن ظروف رؤية هلال شهر شوال المقبل، أكدوا فيه بشكل موحد أن شهر رمضان سيكون 30 يوما باعتماد الرؤية، و29 يوما باعتماد الحساب الفلكي.

ويعني ذلك، وفقا للبيان، أن يوم عيد الفطر سيكون الأربعاء الموافق 5 يونيو/حزيران المقبل للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين الموافق 6 مايو/أيار، والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد.

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 6 مايو/أيار الجاري.

وقال المتخصصون الموقعون على البيان، وعددهم 24 أستاذا وباحثا، إنهم قدموا هذا البيان "حرصا من المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال على وحدة الكلمة وعلى إصدار بيان موحد يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية".