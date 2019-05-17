مصادر: الكونغرس الأمريكي يطلع على إفادات سرية بشأن إيران

دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت مصادر بالكونغرس الأمريكي أن مسؤولين من إدارة الرئيس ترامب سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيدا من المعلومات. وطهران تتهم واشنطن بتصعيد "غير مقبول". © picture-alliance/Mass Communication Specialist 3r/U.S. Navy/AP/dpa واشنطن أرسلت مؤخرا سفنا حربية إلى المنطقة وسط تصاعد التوتر مع إيران حاملة الطائرات أبراهام

قال معاونون بالكونغرس الأمريكي إن وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان سيحضرون جلسة الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته للإدلاء بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران. ويسيطر رفاق ترامب الجمهوريون على أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ.

وأفاد معاونون في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأنهم يتوقعون أيضا إفادة الأسبوع المقبل مع بومبيو لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الأخرى.

ويشكو أعضاء الكونجرس منذ أسابيع من أن إدارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية بشان التوتر الحالي مع إيران، بل إن بعض الجمهوريين يقولون إن‭ ‬الإدارة لم تطلعهم على أي شيء بشأن تلك القضية.

ومن المقرّر أن يُطلع مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأمريكيّة الخميس قادة الكونغرس على خلفيات ما قالت واشنطن بأنها "تهديدات وشيكة" من فصائل عراقية مرتبطة بإيران دفعت لإصدار الخارجية الأمريكية أوامر لموظفيها غير الأساسيّين في العراق بمغادرة هذا البلد.

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لكنّ رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي قالت إنّها تُريد أن يتمّ إطلاع الكونغرس بأكمله على تلك المعلومات بحلول الأسبوع المقبل، قبلَ عطلته التي تستمرّ أسبوعاً، من أجل إعلام أعضائه بأيّ تطورات استخباريّة جديدة قبل مناقشة الخطوات المقبلة. وصرّحت بيلوسي "نأمل بالتأكيد أن يتم إطلاع مجلس النواب بأكمله قبل العطلة على معلومات سرّية بشأن الشرق الأوسط وإيران".

من جهتها اتّهمت إيران أمس الخميس الولايات المتحدة بتصعيد "غير مقبول" للتوتّرات، مؤكدةً أنّ طهران تتصرّف "بأقصى درجات ضبط النفس" رغم انسحاب واشنطن من الاتّفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى. وقال وزير الخارجيّة الإيراني محمّد جواد ظريف خلال زيارة لطوكيو الخميس، إنّ "ما تقوم به الولايات المتحدة من تصعيد غير مقبول". وأضاف "نحن نتصرّف بأقصى درجات ضبط النفس (...) رغم انسحاب الولايات المتحدة في أيار/ مايو الماضي" من الاتفاق النووي.

وتصاعد التوتّر عقب انسحاب الرئيس الأمريكي ونالد ترامب من الاتّفاق العام الماضي. لكنّ وتيرة التصعيد تسارعت في الأسابيع الماضية، مع إرسال الولايات المتحدة مجموعةً بحريّة ضاربة مؤلفة من حاملة طائرات وقطع أخرى، إضافة إلى قاذفات بي-52، إلى الخليج للتصدّي لتهديدات إيران.

ع.ج.م/ع.خ (رويترز/أ ف ب)