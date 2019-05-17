اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة جديدة لإصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة. الخطة تتضمّن زيادة حصة أصحاب المهارات والمؤهلات العالية حوالى خمسة أضعاف، وتفرض الإلمام باللغة الإنجليزية. ترامب قال إنّ خطته ستجعل من نظام الهجرة الأمريكي مصدر فخر لبلاده، وستكون محط إعجاب العالم أجمع. Advertisements التفاصيل من هنا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 12 معلومة عن خطة ترامب لإصلاح نظام الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.