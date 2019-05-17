استعدادات دولية لشن عملية عسكرية ضد الإيرانيين في سوريا

وأضافت المصادر أنّ عناصر وحدات حماية الشعب الكردية تلقوا تدريبات في معسكرات ببلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمال سوريا، وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.
وبينت أن التدريبات تضمنت التنقل بجسور متحركة وعبور أنهار، مشددةً على أن التحالف و"قسد" يسعيان إلى كسب تأييد عشائر المنطقة للعملية العسكرية المحتملة.
وفي هذا السياق، أجرت قوات التحالف المتمركزة في حقل العمر، عدداً من اللقاءات مع وجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد مظاهرات شهدتها المنطقة، طالبت بخروج وحدات حماية الشعب من هذه الأراضي وتسليم شؤونها إلى سكانها، فيما لم يتم الكشف عن هوية "المجموعات الإيرانية" التي يجري التحضير للعملية ضدها.
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