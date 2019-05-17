استعدادات دولية لشن عملية عسكرية ضد الإيرانيين في سوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت مصادر سورية، اليوم الجمعة، أنَّ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يستعدان لشن عملية عسكرية ضد "المجموعات الإيرانية" في الشرق السوري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن المصادر المحلية السورية قولها إنّ عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية، تم تدريبهم على يد قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، يستعدون لشن عملية عسكرية محتملة غربي محافظة دير الزور، بعد أن أحكم التنظيم الكردي السيطرة على شرقها.

وأضافت المصادر أنّ عناصر وحدات حماية الشعب الكردية تلقوا تدريبات في معسكرات ببلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمال سوريا، وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

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وبينت أن التدريبات تضمنت التنقل بجسور متحركة وعبور أنهار، مشددةً على أن التحالف و"قسد" يسعيان إلى كسب تأييد عشائر المنطقة للعملية العسكرية المحتملة.

وفي هذا السياق، أجرت قوات التحالف المتمركزة في حقل العمر، عدداً من اللقاءات مع وجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد مظاهرات شهدتها المنطقة، طالبت بخروج وحدات حماية الشعب من هذه الأراضي وتسليم شؤونها إلى سكانها، فيما لم يتم الكشف عن هوية "المجموعات الإيرانية" التي يجري التحضير للعملية ضدها.

ومنذ عام 2018، انقسم شرق سوريا عمليًّا، بعد تحريره من قبضة "داعش" لمنطقتين، حيث تسيطر قوات الحكومة السورية على الجانب الغربي من نهر الفرات، بينما يخضع جانبه الشرقي لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي.