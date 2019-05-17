دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

معظم محبي ألعاب القتال عبر الهواتف الذكية تجد في هواتفهم إحدى لعبتين، فورت نايت أو PUBG، إن لم تكن كليهما. وهذه الألعاب ضمن أعلى ألعاب القتال إيراداً عبر الهواتف الذكية، وبحسب إحدى الدراسات فإن أعلى 5 ألعاب قتال حققت عائدات تفوق ملياري دولار خلال أقل من عامين!.

حسب شركة sensor tower لأبحاث تطبيقات الموبايل فإن لعبة Knives Out حققت 643 مليون دولار منذ إطلاقها في نوفمبر 2017 وهي لعبة ذات شعبية كبيرة في السوق الصيني.

بالمركز الثاني جاءت لعبة فورت نايت ووفق تقديرات متجر iOS فقط حيث حققت أكثر من 630 مليون دولار، وثالثاً حلّت لعبة PUBG بإيرادات تفوق 438 مليون دولار بفضل 100 مليون لاعب نشط، وبعدها تخطت لعبة Garena Free Fire عتبة 250 مليون دولار، وأخيراً لعبة Rules of Survival تقترب من 100 مليون دولار.

Advertisements

وعن الفترة الحالية من السنة وخلال الأشهر الخمسة الأولى منها حققت هذه الألعاب الخمسة 476 مليون دولار، ثلثها فقط تعود للعبة PUBG، وبهذا تكون قد نمت عائداتها 63% مقارنة بالربع السابق.

الجدير بالذكر أن أكبر هذه الألعاب مازالت غير متاحة في واحد من أهم وأكبر الأسواق في العالم وهو الصين، فمثلاً لعبة فورت نايت قد تطلق هناك بحلول نهاية العام الجاري، أما لعبة PUBG فقد أصبحت متاحة باسم Game for Peace وبالكاد بدأت بتحقيق الأرباح.

التدوينة 5 ألعاب قتال تكسب أكثر من ملياري دولار في أقل من عامين ظهرت أولاً على عالم التقنية.