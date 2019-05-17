شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أكثر من 6.6 مليون معتمر أدوا العمرة الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى قد سجلت، إصدار 7.222.369 تأشيرة حتى تاريخ 11 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 6.639.295 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 757.498 معتمرًا، منهم 602.004 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 155.494 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5.881.798 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالي، والذى يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين فى شركات ومؤسسات العمرة 10.803 موظفين، منهم 8.946 من الذكور، و1.857 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5.907.541 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 634.379 معتمرًا، وسجل وصول 97.375 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

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أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1.454.684، تليها إندونيسيا 922.018 ، بعدها الهند 621.742 ، ثم مصر 510.119 ، والجزائر خامسا 325.744 معتمرًا.

وتأتى بعدها كل من : اليمن 305.264 ، تركيا 296.802 ، ماليزيا 265.924 ، العراق 250.780 ، الأردن 184.110.

ويهدف المؤشر الأسبوعى إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.