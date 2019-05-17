"تيكا" التركية تسلم سيارة إطفاء لمرفأ طرابلس اللبناني

طرابلس (لبنان)/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

سلمت وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا)، الجمعة، سيارة إطفاء لمرفأ مدينة طرابلس، شمالي لبنان، ضمن المساعدات التي تقدمها الوكالة للمدينة.

وتسلم سيارة الإطفاء مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، بحضور السفير التركي لدى لبنان هاكان تشاكل، ومدير الشرق الأوسط في وكالة "تيكا"، علي أوزغون أزتورك.

كما حضر حفل التسليم، الذي أقيم داخل المرفأ، ممثل "تيكا" في لبنان سرحات كوتشوك كورت، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة (حكومية) اللواء محمد خير، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي.

وقال تشاكل، في كلمة له بالحفل، إن "طرابلس لها مكانة خاصة في قلوبنا، بثقافتها وبشعبها الطيب، وكمدينة جميلة، لها مكانة خاصة لدى الشعب التركي".

وشدد على أهمية لبنان بشكل عام بالنسبة لتركيا، وهو ما يتجلى في سياسة أنقرة الخارجية.

ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية باتت تمثل أهمية كبرى لدى الدولة التركية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح تشاكل، أن المساعدات التركية لطرابلس سواء كانت سيارات إطفاء أو إسعاف أو ترميم آثار أو مساعدات غذائية، تأتي ضمن سياسة خارجية مبنية على الإنسانية.

وقال "لن تكون هذه المساعدات هي الأخيرة بل سنستمر بتقديمها إلى كل لبنان، وخاصة طرابلس".

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وشدد تشاكل، على أهمية مرفأ طرابلس على الصعيد التجاري، حيث يمثل "الباب المفتوح للبضائع التركية التي تصدر للشرق الأوسط، والتي تستوردها تركيا أيضا".

وأضاف "لذلك للمرفأ أهمية قوية جدا بالنسبة لنا".

من جهته، قال مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، إن علاقة المرفأ بتركيا تعود إلى ما يزيد عن 500 عام، منذ تولي العثمانيين حكم المنطقة عام 1516، حيث حولوا طرابلس إلى ولاية أساسية لبلاد الشام، وجعلوا مرفأها تجاريا وبحريا وحربيا.

وأشار تامر، إلى أن تركيا قدمت منذ اندلاع الحرب في سوريا مثالا يتحذى في التعاون التجاري.

وأضاف في هذا الصدد "بمجرد إقفال الحدود السورية مع العراق وافتتاح الخط البحري بادر الإخوة الأتراك إلى إلغاء رسوم العبور على الشاحنات اللبناينة المتجهة إلى العراق عبر تركيا وقدموا التسهيلات اللازمة للسائقين والبضائع اللبنانية".

وقال تامر، إن لبنان يتطلع إلى تعاون تجاري واقتصادي استراتيجي مع تركيا.

وأضاف "استطعنا بالتعاون مع شركات لبنانية وتركية، أن ننشئ خطا بحريا ثابتا للركاب وللشاحنات بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا".

وشكر تامر، تشاكل، وممثل "تيكا" في لبنان، على مبادرة الدولة التركية بتقديم سيارة الإطفاء لمرفأ طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.