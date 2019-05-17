تونس: إحباط عملية إرهابيّة تم التخطيط لتنفيذها في رمضان

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إحباطها عملية "إرهابية" تمّ التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان، والكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة، بولاية القصرين (غرب).

وأوضحت الداخلية، في بيان، أنّه "تم الكشف عن هذا المخطط بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مفادها تخطيط عناصر ما يُسمى بكتيبة عقبة بن نافع (التابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب)، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال العملية نفسها حجز 11 لُغما أرضيا مُعدا لاستهداف العربات والأشخاص، و6 بطاريات، وجهاز تحكم للتفجير عن بعد، وكمية هامة من مادة الأمونتير، وأكثر من 30 كيلوغراما من المتفجرات، و33 صاعقا، وسلاحا ناريا من نوع مغنوم، وجهازا لاسلكيا".

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والأسبوع الماضي، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين يتبعون ما يسمى بكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش"، بمنطقة سيدي علي بن عون، من محافظة سيدي بوزيد (وسط).

ومطلع مايو/أيار الجاري، أعلنت الدّاخليّة إحباط عمليات إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استمرارا لعمليات أمنية في القصرين.

وفي السنوات التي تلت الثورة التونسية (في 2011)، اقترن شهر رمضان في تونس بعمليات إرهابية، وهو ما جعل السلطات تزيد مستوى الحذر والاحتياط لأي خطر يترصد البلاد في هذه المناسبة.



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