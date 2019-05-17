مندوب قطر يعزز «الانقسام الفلسطيني» بتبرئة إسرائيل

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حركة الجهاد الإسلامي شنت حملة على سفير قطر لدى فلسطين واتهمته بالتبرير لإسرائيل، وأجبرته على الاعتذار عن تصريحاته ضد "الجهاد" بعد تحميلها مسؤولية التصعيد في غزة

كثيرا ما أثار المندوب القطري في فلسطين محمد العمادي العديد من الأزمات داخل الأراضي الفلسطينية، أحدثها تصريحاته حول مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي حول التصعيد الأخير في قطاع غزة في محاولة لتبرئة إسرائيل من التصعيد الأخير في القطاع الأسبوع الماضي، والذي أوقع العديد من الضحايا. وجاءت تصريحات محمد العمادي خلال مؤتمر صحفي في قطاع غزة قال فيه "لو استمر التصعيد الأخير في غزة، لساعات قليلة لشاهد العالم الكوارث الإنسانية بمعنى الكلمة، ولدخلت المنطقة في جولة تصعيد لا تعرف نتائجها".

وأكد أن الطرفين الأساسيين (حماس وإسرائيل) لا يريدان التصعيد، والمشكلة كانت مع فصيل آخر (الجهاد) على الحدود، وهي التي سببت المشكلات، على حد قوله. ودائما ما تكون تدخلات العمادي في الشأن الفلسطيني لصالح حماية المصالح الإسرائيلية في قطاع غزة، وهو ما يثير دائما موجة رفض فصائلي وشعبي. تعزيز الانقسام تصريحات

وأكد أن الطرفين الأساسيين (حماس وإسرائيل) لا يريدان التصعيد، والمشكلة كانت مع فصيل آخر (الجهاد) على الحدود، وهي التي سببت المشكلات، على حد قوله. ودائما ما تكون تدخلات العمادي في الشأن الفلسطيني لصالح حماية المصالح الإسرائيلية في قطاع غزة، وهو ما يثير دائما موجة رفض فصائلي وشعبي. تعزيز الانقسام تعزيز الانقسام تصريحات العمادي لاقت ردود فعل شعبية ساخطة، باعتبارها تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني، ومحاولة لتبرئة إسرائيل من التصعيد الذي خلف عشرات الضحايا وأحدث دمارا واسعا في قطاع غزة.

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زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية انتقد تصريحات المبعوث القطري وطالبه بتقديم "اعتذار للمقاومة الفلسطينية". ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن النخالة القول: "إننا شكرنا قطر على تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، ولكن هذا لا يعني أن نقبل تصريحات المبعوث القطري الذي تجاوز فيها مهمته الإنسانية". مؤكدا "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وعدم السماح للاحتلال بأن يتغول على شعبنا الفلسطيني".

أما القيادي في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، محمود الزق، فأكد أن المندوب القطري كشف عن دوره المشبوه بتعزيز الانقسام، من أجل الوصول إلى الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن أجل إفشال فكرة إقامة دولة فلسطينية، وحل الدولتين وفصل الضفة الغربية عن غزة، وتصفية القضية الفلسطينية عبر إقامة كيان سياسي في قطاع غزة، بحسب ما نقلت "الاتحاد". التبرير لإسرائيل التبرير لإسرائيل وشنت حركة الجهاد الإسلامي حملة على سفير قطر لدى فلسطين واتهمته بالتبرير لإسرائيل، وأجبرت الحركة العمادي، على الاعتذار عن تصريحاته ضد "الجهاد". Advertisements ورغم تقديمه الاعتذار غادر المندوب القطري، غزة، بشكل مفاجئ بعد موجة من الاستهجان والرفض لتصريحاته، إذ ألغى برنامج زيارته ليوم أمس واليوم، بعدما كان سيزور "مخيمات العودة" على الحدود الشرقية للقطاع، لكنه نُصح بعدم زيارتها خشية الاعتداء عليه من بعض المتظاهرين الغاضبين من تصريحاته بحق "الجهاد"، وفق مصادر. وفد أمني مصري يزور قطاع غزة.. ما السبب؟

ويبدو أن محمد العمادي، يتصور أنه من خلال صمت الفصائل بمختلف مسمياتها، يحق له أن يتحدث كما يحلو له، ما دامت حقيبة المال هي الناطق الرسمي، ولذا لم يكن مستغربا أبدا أن يخرج بتلك التصريحات التي تنصف الاحتلال على الفلسطينيين.

وكانت الخارجية القطرية قد أفادت الأسبوع الماضي أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثان وجه بتخصيص 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب "العربية نت". طرد بالأحذية طرد بالأحذية ويبدو أن العمادي أصبح شخصا غير مرغوب فيه داخل فلسطين، فخلال العام الماضي، تعرض المندوب القطري فى فلسطين للطرد بعد زيارته مستشفى الشفاء، في غزة، حيث كان في زيارة للقطاع تفقد خلالها بعض المستشفيات والمشاريع القطرية هناك. وأظهر مقطع فيديو، غضب العاملين في المستشفى من المندوب محمد العمادي، إذ رموه بالأحذية، ومزقوا علم قطر، ونزعوا شعارات المساعدات القطرية لقطاع غزة. ولم تستطع قوى الأمن الموجودة هناك حماية السفير، كذلك لم تستطع منع الغاضبين من إنزال علم بلاده من على الأبنية. هل تستعد إسرائيل للتوغل بريا في قطاع غزة؟

وكان العمادي ينوي عقد مؤتمر صحفى، قبل أن يتعرض للهجوم، وبرر المهاجمون فعلتهم بأن المساعدات القطرية غير حقيقية، وتهدف إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني.

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