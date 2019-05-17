اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، اليوم الجمعة، إنّ الانتخابات الرئاسية الجزائرية الوشيكة قد تؤجل، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في الجمعة الثالثة عشرة على التوالي للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة في البلاد.
وتحدد يوم الرابع من يوليو لإجراء انتخابات رئاسية، لكن مصدرًا مطلعًا قال إنّ الانتخابات قد تؤجل بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب المعارضة في الشارع.
وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لن تكون هناك انتخابات في الرابع من يوليو".
وتجمع آلاف المحتجين مجددًا اليوم الجمعة للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانًا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة.
والموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع هو 25 مايو.
وقال المصدر إنّ الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.
كانت هذه تفاصيل خبر التأجيل المحتمل.. هل انتصر غضب الشارع على رئاسيات الجزائر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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