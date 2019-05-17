شكرا لقرائتكم مصر: مقتل 47 تكفيرياً في شمال ووسط سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – الحياة | منذ 23 ساعة في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 18:24

قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن 47 تكفيرياً قتلوا في هجمات شنها الجيش في شمال وسط سيناء، في وقت استشهد ضابط وضابط صف و3 جنود وجُرح 4 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن القوات الجوية استهدفت ودمرت 29 مخبئاً وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافه إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي، في شمال شرق البلاد غربها وجنوبها. وأضافت أن عمليات نوعية أسفرت عن قتل 47 تكفيرياً عثر في حوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير في شمال ووسط سيناء، فيما اكتشفت عناصر المهندسين العسكريين وفجرت 385 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك في مناطق العمليات وتم اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وتم ضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، فضلاً عن توقيف 158 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

كما تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر داخلها على كميات من مواد الإعاشة وأسلحة وذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء، فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة في مسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية .

وأكدت القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.