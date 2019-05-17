شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة إنسانية ألمانية تنقذ 65 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة سى ووتش الإنسانية الألمانية، اليوم الجمعة، إنها أنقذت 65 مهاجراً من زورق مطاطى على بعد 30 ميلاً بحرياً قبالة ساحل ليبيا قبل يومين.
وفى مقطع فيديو نشرته المنظمة، اليوم الجمعة، يظهر مهاجرون بينهم أطفال صغار يرتدون سترات النجاة على زورق مزدحم أثناء نقلهم إلى سفينة الإنقاذ سى ووتش 3.
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