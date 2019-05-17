نيبينزيا: روسيا وسوريا لا تستهدفان المدنيين

وأكد المندوب الروسي اليوم الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا أنه "لا الجيش السوري ولا القوات الفضائية الروسية تجري عمليات ضد المدنيين أو منشآت البنية التحتية المدنية إنما هدفنا هو القضاء على الإرهاب".

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وأضاف "هدفنا هو الإرهابيون، الذين يفضل البعض منكم عدم ذكرهم".

إلى ذلك اتهمت دمشق التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وطالبت مجلس الأمن الدولي مراراً بالتدخل لوقف عملياته. من جانبه ينفي التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوع ضحايا مدنيين جراء عملياته في سوريا، نافيا كذلك اتهامات دمشق وموسكو باستخدام الفوسفور الأبيض في العمليات العسكرية.

وأضاف نيبينزيا أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب يواصل استفزازته ضد الجيش السوري واعتداءته على المدنيين في المناطق المجاورة.

ولفت إلى أن الإرهابيين يتخذون المدنيين في إدلب رهائن ويجب القضاء على الإرهاب هناك.