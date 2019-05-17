- 1/2
- 2/2
وأكد المندوب الروسي اليوم الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا أنه "لا الجيش السوري ولا القوات الفضائية الروسية تجري عمليات ضد المدنيين أو منشآت البنية التحتية المدنية إنما هدفنا هو القضاء على الإرهاب".
© Sputnik . BASSEM HADDAD
إلى ذلك اتهمت دمشق التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين، وطالبت مجلس الأمن الدولي مراراً بالتدخل لوقف عملياته. من جانبه ينفي التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوع ضحايا مدنيين جراء عملياته في سوريا، نافيا كذلك اتهامات دمشق وموسكو باستخدام الفوسفور الأبيض في العمليات العسكرية.
وأضاف نيبينزيا أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب يواصل استفزازته ضد الجيش السوري واعتداءته على المدنيين في المناطق المجاورة.
ولفت إلى أن الإرهابيين يتخذون المدنيين في إدلب رهائن ويجب القضاء على الإرهاب هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا: روسيا وسوريا لا تستهدفان المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.