مباحثات روسية لبنانية حول التعاون وعودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "عقد نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول، ألكسندر فومين، يوم 17 أيار/مايو 2019، اجتماعاً مع الممثل الخاص لرئيس وزراء الجمهورية اللبنانية لشؤون روسيا، جورج شعبان… وتم خلال المحادثات، التطرق إلى المواضيع المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في الجمهورية العربية السورية".

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وأضاف البيان: "نوقشت قضايا الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون العسكري والعسكري التقني".

واختتم البيات بالقول بأن الاجتماع عقد في جو ودي، أكد الجانبين خلاله على استعدادهما لتعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

هذا وكان مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد حركة اللاجئين في سوريا، قد أفاد بأن أكثر من 950 لاجئاً عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، من بينهم 305 لاجئين (92 امرأة و155 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ.

والجدير بالذكر أن لبنان يعاني منذ عام 2011 من أزمة ناجمة عن وجود لاجئين سوريين قدموا إلى البلاد هرباً من الحرب التي دارت رحاها على الأراضي السورية، الشيء الذي شكل وما زال عبئاً كبيراً على اقتصاد لبنان. وحذر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في أوائل أيار/مايو الجاري، من أن بلاده لن تستطيع بمفردها تحمل عبء اللاجئين في حال تواصلت في لبنان الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها.