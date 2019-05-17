2.2 مليار يورو دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين بتركيا

بروكسل / أطا أفق شكر / الخليج 365

وصلت قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى اللاجئين السوريين في تركيا، 2.22 مليار يورو، من أصل 6 مليارات يورو تعهد بتقديمها.

وقال بيان أصدرته المفوضية الأوروبية، الجمعة، إن اللجنة الإدارية لبرنامج المساعدات المالية للاجئين السوريين في تركيا، عقدت اجتماعها الثاني عشر في بروكسل.

وأشار أن الاجتماع ناقش التقرير السنوي الخاص ببرنامج المساعدات المالية، ولفت إلى انتهاء عملية تقييم مشاريع متنوعة مقترحة لدعم اللاجئين بقيمة 845 مليون يورو.

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وأضاف البيان أن الميزانية العامة للبرنامج تبلغ 6 مليارات يورو، خصص منها 4.2 مليارات، وتم توقيع عقود بقيمة 3.45 مليارات، ووصل المبلغ الذي تم دفعه بالفعل 2.22 مليار يورو.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تعهد الاتحاد الأوروبي في قمة تركيا ـ الاتحاد الأوروبي، بتقديم 3 مليار يورو للسوريين في تركيا، وفي قمة 18 مارس/ آذار 2016، قدم تعهدا بـ 3 مليارات يورو إضافية.

وتقرر تخصيص المساعدات للمشاريع التي تهتم بتلبية احتياجات السوريين في تركيا بمجالات عدة كالصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والغذاء.

وتتهم تركيا، الاتحاد الأوروبي بالبطء في تقديم المساعدات للسوريين على أراضيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.