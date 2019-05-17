الكونغرس يصادق على تولر سفيرا جديدا للعراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في العراق، الجمعة، مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.



وذكرت السفارة، في بيان مقتضب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الشيوخ أكد ترشيح السفير ماثيو تولر ليشغل منصب السفير الأمريكي لدى العراق".



وأضافت: "بعثة الولايات المتحدة في بغداد تبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى السفير تولر، وتتطلع قدمًا إلى وصوله".



كان تولر يشغل منصب السفير الأمريكي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد.



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عمل تولر في وزارة الخارجية الأمريكية نائبا لمدير مكتب شمال الخليج ومسؤولا بمكتب مصر، فضلا عن شغله منصب نائب مدير مكتب شؤون الخليج الشمالي في الخارجية.



ويحمل البكالوريوس من جامعة بريغام يانغ والماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة "بيكر ويلكنز" من وزارة الخارجية لمنصب نائب رئيس البعثة، كما يجيد اللغة العربية.



ويتزامن تعيين تولر مع تصاعد وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



ومؤخرا، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها "غير الأساسيين" في سفارتها لدى بغداد بمغادرة العراق، مؤكدة أن لدى الحكومة الأمريكية قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق.

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