شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار على مكة ونجران خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهين بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على مكة المكرمة ونجران.

وتشمل الحالة الجوية على مكة المكرمة محافظات: (أضم، والجموم، والطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وخليص، ومكة المكرمة، وميسان، والأجزاء المجاورة) مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبهت الأرصاد من هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل: (مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة) وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.