شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر.. أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة في الحدود الشمالية، مشيرةً إلى مناطق سقوط الأمطار وهي العويقيلة، رفحاء، عرعر.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى تدنٍ في مدى الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية، مبينةً أن الإنذار يبدأ اليوم الجمعة في الساعة 15:30 و ينتهي في الساعة 23:05.