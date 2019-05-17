شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر.. أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة في الحدود الشمالية، مشيرةً إلى مناطق سقوط الأمطار وهي العويقيلة، رفحاء، عرعر.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى تدنٍ في مدى الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية، مبينةً أن الإنذار يبدأ اليوم الجمعة في الساعة 15:30 و ينتهي في الساعة 23:05.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذر.. أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.