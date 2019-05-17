الحرس الثوري: صواريخنا يمكنها بسهولة استهداف سفن أمريكا في الخليج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار، اليوم الجمعة، إنّ صواريخ بلاده، حتى قصيرة المدى، تستطيع بسهولة الوصول إلى السفن الحربية الأمريكية الراسية في الخليج وغيرها من مناطق الشرق الأوسط.

جاءت تصريحات جوكار في خضم توتر متنامي بين طهران وواشنطن دفع الأخيرة إلى إرسال حاملة طائرات إلى الخليج، ردا على ما أسمته مؤامرات متعددة صادرة عن إيران.

وأضاف: "حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأمريكية في الخليج"، موضحًا أن الصواريخ الإيرانية التي يتراوح مداها بين ألفى كم و1250 كم قادرة على استهداف أية نقطة داخل المنطقة.

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وكانت استخبارات الولايات المتحدة أشارت إلى أن إيران وضعت صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج؛ مما يثير مخاوف من ضربها للقوات الأمريكية وأصولها أو قوات حلفائها، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس.

ومؤخرًا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والإثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية طلعات ردع فوق الخليج العربي، موجهة ضد إيران.