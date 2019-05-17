شكرا لقرائتكم ترامب يطرح خطة تربط الهجرة بـ«الجدارة والمهارة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز - | منذ ساعتين في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 16:17

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروعاً لإصلاح نظام الهجرة، يزيد حصّة أصحاب المهارات العالية ويفرض الإلمام باللغة الإنكليزية، شرطاً لقبول طلبات المهاجرين.



وقال: «خطتنا ستجعل من نظام الهجرة الأميركي مصدر فخر للأمّة، وستكون محط إعجاب العالم أجمع». واعتبر أن النظام المعمول به الآن يبدل «طالبي اللجوء الشرعيين بالذين يقدّمون طلبات لجوء مزاجية»، مضيفاً: «خطتنا تشمل تحديثاً شاملاً للعملية القانونية المختلّة المتعلقة بالهجرة. إنها تعاني من خلل تام».

وزاد: «التغيير الأكبر الذي ننجزه هو زيادة نسبة المهاجرين أصحاب المهارات العالية، من 12 إلى 57 في المئة، ونودّ حتى أن نرى إذا أمكننا أن نمضي أبعد من ذلك. (هذا الأمر) سيجعلنا على قدم المساواة مع البلدان الأخرى ومنافسين عالمياً. نعتزّ بالباب المفتوح الذي نريد خلقه لبلدنا، لكّن نسبة ضخمة من هؤلاء المهاجرين يجب أن تأتي من خلال الجدارة والمهارة».

ولفت ترامب الى أن هؤلاء المهاجرين سيكونون مطالبين بـ «تعلّم اللغة الإنكليزية واجتياز امتحان في التربية المدنية، قبل قبول طلباتهم».

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وتابع: «إذا لم نتمكّن لسبب ما، غالباً سياسي، من إقناع الديموقراطيين بإقرار تلك الخطة المبنية على نظام الاستحقاق والمعنية بالأمن على أعلى مستوى، سنحصل على المصادقة عليها بعد الانتخابات مباشرة (2020)، عندما نستعيد مجلس (النواب) ونحتفظ بمجلس الشيوخ ونحتفظ بالرئاسة».

وتستهدف خطة ترامب، التي يرفضها الديموقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين، توحيد موقف الجمهوريين، الذين يريد بعضهم دعم الهجرة فيما يريد بعضهم الآخر تقييدها، قبل انتخابات الرئاسة عام 2020.

وهناك الآن نحو ثلثين ممّن يسمح لهم بالهجرة للولايات المتحدة سنوياً، يُمنحون البطاقة الخضراء التي تتيح لهم الإقامة الدائمة، نتيجة صلات عائلية. ويبلغ عدد مَن يسمح لهم بالهجرة 1.1 مليون شخص سنوياً.

وعرض ترامب إبقاء الأعداد الإجمالية من دون تغيير، ولكن التحوّل إلى نظام «مبني على الاستحقاق» مشابه لذاك المستخدم في كندا، معتبراً أن تلك الخطة ستؤدي الى اعتماد 57 في المئة من البطاقات الخضراء على التوظيف والمهارات.