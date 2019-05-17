شكرا لقرائتكم بلجيكا سلّمت فرنسا مهدي نموش المتهم باحتجاز صحافيين في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 16:14

نقل مهدي نموش، الذي حكم عليه في آذار (مارس) الماضي في بلجيكا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته باعتداء على المتحف اليهودي في بروكسيل، إلى فرنسا الأربعاء كما أعلن مصدر قضائي، مؤكداً بذلك نبأ نشرته مجلة «ليكسبريس الفرنسية الأسبوعية.



وتم تسليم الجهادي الفرنسي البالغ من العمر 34 عاماً إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في احتجاز أربعة صحافيين فرنسيين في سورية في 2013 و2014. وقال مصدر في إدارة سجن مو- شوكونان إنه وضع في التوقيف الاحترازي في هذا السجن.

وتم تسليم الجهادي الفرنسي البالغ من العمر 34 عاماً إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في احتجاز أربعة صحافيين فرنسيين في سورية في 2013 و2014. وقال مصدر في إدارة سجن مو- شوكونان إنه وضع في التوقيف الاحترازي في هذا السجن.

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