شكرا لقرائتكم السعودية والإمارات والنروج تبلغ مجلس الأمن في شأن الهجمات على ناقلات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 11:29

وجهت البعثات الدائمة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنروج لدى الأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية الذي تسبب في إلحاق أضرار بأربع ناقلات نفط.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته البعثات الدائمة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنرويج لدى الأمم المتحدة اليوم، في شأن الهجمات على ناقلات النفط وفيما يلي نصه:

وجهت البعثات الدائمة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة النروج رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 15 أيار (مايو) الجاري، لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية بتاريخ 12 مايو الذي تسبب في إلحاق أضرار بالغة بأربع ناقلات نفط، منها ناقلتان سعوديتان، وناقلة تحمل علم النروج وأخرى تحمل علم الإمارات.



ووصف الحادث المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، قائلًا: "إنه عمل تخريبي يؤثر على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية".

وأضاف: "لذلك فإن المملكة العربية السعودية تندد بأشد العبارات بهذه الهجمات الإرهابية وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات التخريبية الاستفزازية".

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وأشار إلى أنه على رغم أن الهجمات لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو تسرب نفط أو مواد كيماوية ضارة، إلا أنها كانت من المحتمل أن تتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح ووقوع كارثة بيئية في خليج عمان.

وصرحت المندوبة الدائمة لمملكة النروج لدى الأمم المتحدة السفيرة منى يول قائلة: "أنا ممتنة لعدم تعرض طاقم السفينة النرويجية للأذى، إلا أن السفينة تعرضت لأضرار مادية وذكرت أن السلطات النروجية تقوم حاليًا بتقييم الوضع بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الإماراتية".

ووقعت هذه الهجمات داخل المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة شرق ميناء الفجيرة، إلا أن العمليات تسير بشكل طبيعي في ميناء الفجيرة من دون أي انقطاع، وتتخذ الإمارات جميع الخطوات اللازمة لحماية الشحن التجاري وحركة الملاحة البحرية، كما اعتمدت تدابير مكثفة للحفاظ على السلامة والأمن البحري.

من جانبها، شددت المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، على أن هذه الهجمات تأتي في وقت يتعين فيه على الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة العمل معًا من أجل تخفيف التوترات.

وأبانت أن الإمارات تتعاون مع كل من السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية للتحقيق في هذه الهجمات.

كما تنوي كل من الإمارات والسعودية والنروج إخطار المنظمة البحرية الدولية رسميًا في شأن هذه الهجمات والتهديد الذي تشكله على الشحن البحري الدولي.