شكرا لقرائتكم الحريري: سنصل في الموازنة إلى حلول ترضي الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 11:19

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري "أننا اليوم أمامنا فرصة، وأنا لن أدعها تضيع، ومن يرغب في إضاعتها فليتحمل المسؤولية. هناك فرصة لنصحح أوضاعنا، وبدون إصلاحات جدية، ليس هناك من تصحيح، ولا استثمارات ولا فرص عمل".



وقال الحريري، خلال كلمة ألقاها غروب اليوم (الخميس)، في حفل الإفطار الرمضاني، الذي أقامه "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" في حضور عدد من الشخصيات وممثلي العائلات البيروتية: "صحيح أننا نجتمع اليوم بدعوة من اتحاد عائلات بيروت، لكن الحقيقة أننا جميعا تحت مظلة عائلة واحدة، هي عيلة بيروت. بيروت تجمعنا، لأن بيروت روح البلد، ولا بلد بلا روح. حبيبكم الرئيس رفيق الحريري، عرف هذا الأمر من بداية الطريق. رأى أن البلد لا يمكن أن يشفى من الحرب، إن لم تكن صحة بيروت بخير، وإن لم يكن أهل بيروت بسلام وأمان. بدأ من بيروت، لأنه هنا حجر الأساس لكل البلد. ومن كانت "عينن ضيقة"، بالعمل الذي حصل في بيروت، نقول لهم: بيروت روح البلد، وكل البلد موجود في بيروت، والعمل فيها عمل لكل الناس من كل المناطق".

أضاف: "بيروت في هذه الأيام تنتظر، كما ينتظر كل اللبنانيين، ما ستقوم به الحكومة في الوضع المالي والاقتصادي. الناس خائفون على لقمة عيشهم. وهناك أشخاص خائفون على مداخيلهم. لكن هناك شباب وشابات بالآلاف، ينتظرون باب ضوء لفرصة عمل في البلد. تجارب الماضي لم تشجع الناس كثيرا على الثقة بالبلد، لأن الوعود كانت كثيرة وتنفيذ الوعود لم يكن صحيحا".

وتابع: "أنتم تعرفون كيف كانوا يعرقلون عمل الرئيس رفيق الحريري، وما كان يحصل بعد باريس 1 وباريس 2 وباريس 3...رفيق الحريري كان يأخذ الأمور بصدره، ويقول للمجتمع الدولي: أنا الضمانة. وكان هناك في البلد مع الأسف، من هو جاهز لتعطيل كل الضمانات...".

وأردف: "كلنا نسمع كل يوم نظريات اقتصادية على التلفزيونات، والكل بات يفهم بالاقتصاد وبالليرة اللبنانية ومشاريع البنى التحتية. نحن نعرف أين هو البلد، وما هي المصاعب التي تواجهنا في الاقتصاد. لذلك علينا جميعا، أن نعمل لكي نخرج من هذا الوضع الاقتصادي، لأن لدينا بالفعل فرصة. صحيح نقول إننا نريد أن نتقشف ونشد الحزام ونقلل من المصاريف، لكن في الوقت نفسه، هناك مشروع سيدر، حيث هناك 12 بليون دولار من البنى التحتية. هل يعتقد أحد أن البنى التحتية لدينا بخير؟ بالتأكيد كلا. لذلك علينا أن نشد الحزام من جهة، وأن ننفذ هذه المشاريع من جهة أخرى، فهي تخلق فرص عمل بين 30 و50 ألف فرصة عمل سنويا".

"ما نقوم به ليس مسكنا بل علاج"

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وأكد الحريري "إننا في هذه الموازنة، سنصل إلى حلول ترضي الجميع، وإذا شعر الجميع أنه يضحي اليوم، إلا أن ما نطلبه هو فترة. نحن لا نقول إننا سنتقشف على مدة عشر سنوات، علما أن هناك دولا حولنا، رأينا ما حل بها لكي تخرج من أزمتها الاقتصادية، وهي لم تتمكن من الخروج بعد ست وسبع سنوات". وقال: "ما نقوم به ليس مسكنا بل علاج، لذلك علينا أن نقوم بهذه الإصلاحات. أنا سأكون صادقا دائما معكم، أنتم أهل بيروت واتحاد عائلات بيروت، الذين كان الوالد رحمه الله يعتبركم حزبه. سنكمل المشوار معا، وقد تكون الأمور صعبة في هذه الأيام، لكن في الأيام المقبلة، بعد إقرار الموازنة، ستكون الأمور إن شاء الله أفضل وأفضل، لأننا نكون قد وصلنا إلى المكان، الذي يجب أن نصل إليه كدولة وكحكومة، وبعد سيدر وكل مشاريعه ستنطلق، فاطمئنوا. هناك تهويل كثير في البلد، لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكد بالأمس، أن الليرة بخير، وأنا أؤكد لكم أن الليرة بخير، لأنه لدينا حاكم مصرف لبنان اسمه رياض سلامة، "شغيل"، يعمل بقوة، وعلينا جميعا أن نعمل معا، وليس هناك من فريق سياسي يستطيع أن يقوم بالبلد وحده، فكل واحد يخرج اليوم ويعقد مؤتمرات صحفية و"يشد ويقد" بالبلد، لكني أؤكد لكم أنه، لا سعد الحريري ولا أي فريق وحده، يمكنه أن يقوم بالبلد، بل علينا جميعا أن ننهض بلبنان، كما كان يفعل رحمه الله الشهيد رفيق الحريري".

وأكد أن "هذه الحكومة ستكون إن شاء الله، حكومة إلى العمل، ونحن سننطلق بالعمل إن شاء الله".

يموت

وألقى رئيس "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" محمد عفيف يموت كلمة، فقال: "أهلا بالبيارتة الشرفاء، الصابرين،المناضلين، الأصليين، أهلا بعائلات بيروت الطيبة العصية الأبية المكافحة، لتأمين لقمة عيشها والعيش بعزة وكرامة، في ظل وضع اقتصادي ضاغط وصعب جدا. أنحني أمامكم تقديرا واحتراما وامتنانا، لإيمانكم بهذا الوطن، وصبركم على ما نتحمله معا جميعا، في سبيل الاستمرار بأدنى قدر من العيش الكريم".

أضاف: "إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، الذي أصبح اليوم يضم حوالى 90 جمعية عائلية بيروتية، وما زال يعمل بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لمعالجة كل الأمور، التي تخص مدينتنا الحبيبة بيروت. كما وجدنا تعاونا مع محافظ مدينة بيروت ورئيس مجلس بلديتها، لمعالجة المواضيع المتعلقة بإنارة أرصفة وبنى تحتية ومواقف سيارات وحدائق عامة وغيرها. كما أغتنم هذه الفرصة، لشكر رؤساء وقادة الأجهزة الأمنية على تعاونهم مع مطالب البيارتة المحقة، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله".

تكريم

وفي الختام، كرم الاتحاد النائب السابق ورئيس الاتحاد الأسبق محمد الأمين عيتاني ومنحه درع الاتحاد. ونوه عيتاني بـ"الجهد الذي بذله الرئيس الحريري خلال فترة استنهاض الاتحاد، والفترة التي تلت"، معتبرا أنه "حمى الاتحاد وقت الشدة وساعده على اكتمال مهمته، بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وقال: "كان هم الرئيس الحريري، أن يؤكد أن بيروت قد عادت لأصحابها الأصليين، إلى عائلاتها، فأعطى الاتحاد كامل ثقته وحرصه على تدعيم مسيرته والحفاظ على وحدته ومنعه من التفكك، رغم ما يتعرض وحكومته في كل يوم لكثير من المطبات والحواجز".