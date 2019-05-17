حاكم دبي عن البطريرك صفير: كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 23:43

غرّد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على "تويتر" عن البطريرك مار نصرالله بطرس صفير قائلا: "تعازينا للشعب اللبناني الشقيق في وفاة البطريرك الماروني نصرالله صفير... كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان... وهو مثال حقيقي لرجل الدين المتواضع والمحب لقيم العدالة والسلام".



وأرفق الشيخ محمد بن راشد التغريدة بصورة للبطريرك صفير.

وأرفق الشيخ محمد بن راشد التغريدة بصورة للبطريرك صفير.

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