شكرا لقرائتكم لو دريان بعد جنازة صفير: مستعدون للموعد ولما بدأناه معا في "سيدر" وآمل أن يكون اللبنانيون كذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 23:43

قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، بعد مراسم جنازة الكاردينال نصر الله بطرس صفير، في الصرح البطريركي في بكركي، ممثلا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "جئت إلى لبنان اليوم، لأعرب عن تعازي الرئيس ماكرون، وتعازي الشعب الفرنسي للسلطات الدينية والكاردينال الراعي والطائفة المارونية والسلطات اللبنانية والشعب اللبناني، بعد رحيل البطريرك صفير، الذي كان شخصية عظيمة".

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أضاف: "كان أولا، رجل الكنيسة. كان حريصا جدا على مكانة المسيحيين في المجتمع اللبناني، وبشكل عام في الشرق الأوسط، وأنتم تعرفون حرص فرنسا على مسيحيي الشرق. كما كان أيضا وطنيا، فأكد باستمرار على ضرورة قيام لبنان مستقل، لبنان سيد، لبنان موحد. وهذا أيضا، ما تدافع عنه فرنسا. وأخيرا، كان رجل سلام، لأنه كان طوال حياته صانع المصالحة الوطنية اللبنانية. وكان أيضا صديقا لفرنسا. لكل هذه الأسباب، أردت أن أكون هنا اليوم، لتمثيل الرئيس ماكرون، والقول للبنانيين إن فرنسا موجودة دائما إلى جانبهم في الأوقات السعيدة، ولكن أيضا في الأوقات الصعبة، واليوم في لحظة الحداد هذه". أضاف: "كان أولا، رجل الكنيسة. كان حريصا جدا على مكانة المسيحيين في المجتمع اللبناني، وبشكل عام في الشرق الأوسط، وأنتم تعرفون حرص فرنسا على مسيحيي الشرق. كما كان أيضا وطنيا، فأكد باستمرار على ضرورة قيام لبنان مستقل، لبنان سيد، لبنان موحد. وهذا أيضا، ما تدافع عنه فرنسا. وأخيرا، كان رجل سلام، لأنه كان طوال حياته صانع المصالحة الوطنية اللبنانية. وكان أيضا صديقا لفرنسا. لكل هذه الأسباب، أردت أن أكون هنا اليوم، لتمثيل الرئيس ماكرون، والقول للبنانيين إن فرنسا موجودة دائما إلى جانبهم في الأوقات السعيدة، ولكن أيضا في الأوقات الصعبة، واليوم في لحظة الحداد هذه". وأكد أن "استقلال لبنان واستقراره وأمنه مبادئ حتمية. وكان الكاردينال صفير قد رسم الدرب في هذا الاتجاه، ومن الضروري أن تسير جميع الجهات السياسية اللبنانية المسؤولة، عن هذا البلد الجميل على هذا الدرب. فرنسا ستكون دائما على الموعد. ويعتمد هذا الموعد أيضا على ما بدأناه معا في مؤتمر سيدر، الذي يمنح لبنان الوسائل اللازمة للتعافي، ولإيجاد طريق الصفاء والوحدة. نحن مستعدون لهذا الموعد وآمل أن يكون اللبنانيون كذلك". و​عون تلقى منه تعازي ماكرون وكان لودريان زار رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم (الخميس) في قصر بعبدا، وقدم له تعازي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بوفاة البطريرك صفير. وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة وللتطورات الأخيرة.



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