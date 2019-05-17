شكرا لقرائتكم "التحالف" يحقق في احتمال وجود حادثة عرضية في استهداف الميليشيا الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 18 ساعة في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 00:25

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف في منطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر في احتمال وجود حادث عرضي.



وأضاف المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة في منطقة العمليات اليوم (الخميس)، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية خسائر في المدنيين أثناء عملية استهداف لقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في أمانة العاصمة بمحافظة صنعاء، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة في الحادث إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد التزام القيادة المشتركة للتحالف تطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في العمليات العسكرية واتخاذ الإجراءات كافة فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.