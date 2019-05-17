شكرا لقرائتكم مقتل 4 ركاب خلال سقوط طائرة خلال مهمة لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ 18 ساعة في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 00:26

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي.



وتحطمت الطائرة على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار، وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة بريطانيين، وواحد من جنوب إفريقيا، لقوا حتفهم جميعًا.

وأفاد بيان للهيئة اليوم، بأن فريقًا من المحققين لديها وصلوا إلى موقع الحادثة، وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل التحقيق، وستقدم معلومات تفصيلية فور توافرها.